В РСТ рассказали о спросе на короткие новогодние туры по Золотому кольцу

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Российские туристы стали отдавать предпочтение более коротким поездкам по городам Золотого кольца с небольшим количеством экскурсий, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Вместо 5–6 дней путешественники теперь чаще планируют провести в поездке 3–4 дня. Такой формат позволяет сократить расходы и самостоятельно осмотреть достопримечательности. Средняя стоимость трехдневного новогоднего путешествия составляет около 40 тысяч рублей на человека.

Как пояснила заместитель генерального директора компании "Мультитур" Евгения Кизей, в программы обычно включают 1–2 экскурсии в день, оставляя остальное время свободным.

При этом динамика бронирований у туроператоров различается. В "Дельфине" число заказов на новогодние даты пока на 30% уступает прошлогоднему показателю, а в "Мультитуре" – на 5–7%. В "Алеане" объем спроса сохранился на уровне прошлого года.

Путешественники чаще всего выбирают Ярославль, Кострому, Владимир и Суздаль. Около трети туристов собираются отправиться в дорогу 31 декабря, следующая заметная волна заездов ожидается 2–4 января.

Семьи с детьми особенно интересуются Костромой: в "Алеане" на это направление приходится примерно 20% бронирований поездок по Золотому кольцу.

Цены на такие путешествия за год изменились неравномерно. Генеральный директор "Дельфина" Сергей Ромашкин оценил подорожание туров по Золотому кольцу примерно в 5%, тогда как средний рост тарифов по России составил 1–2%. Среди причин он назвал увеличение расходов на транспорт, услуги гидов и посещение музеев.

В "Алеане" пятидневный автобусный тур на Рождество предлагается за 91,8 тысячи рублей на двоих. Еще один вариант – четырехдневное путешествие в Кострому "Путешествие в край Снегурочки" для двух взрослых и ребенка за 101,8 тысячи рублей без учета транспортных расходов.

По данным "Дельфина", трехдневная поездка теперь обходится в среднем в 40 тысяч рублей на человека против 38,5 тысячи годом ранее. В "Мультитуре" стоимость программ такой продолжительности начинается от 29,6 тысячи рублей.

Ранее в АТОР сообщили, что быстрее всего российские туристы могут оформить шенгенские визы в Грецию и Испанию – примерно за две недели. При этом в Италии срок рассмотрения заявлений в Москве сократился с 60 до 45 дней. В Швейцарии документы обычно оформляют за три недели, во Франции – за четыре.

Однако попасть на прием в визовые центры Испании стало сложнее: количество свободных мест сократилось на 80–90%. В АТОР отметили, что получить визу к новогодним праздникам еще возможно, но сроки ее готовности не гарантированы.

