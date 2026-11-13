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13 ноября, 11:38

Спорт

Главный тренер "Зенита" Семак похвалил сборную РФ за волевую победу над Узбекистаном

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" похвалил сборную России за волевую победу над командой Узбекистана со счетом 3:2. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

"Во вчерашнем матче один из главных положительных моментов – это результат. При счете 0:2 отыграться и победить в гостях всегда непросто", – приводит слова специалиста ТАСС.

Семак также отметил, что каждая игра в футболе индивидуальна и иногда получаются позитивные матчи как с точки зрения игровых качеств, так и результата.

В следующем матче российская национальная команда под руководством Валерия Карпина проведет встречу дома против сборной Венесуэлы. Матч состоится 17 ноября в Краснодаре.

Сборная России по футболу обыграла Узбекистан в Ташкенте 12 ноября. В составе российской команды дублем отметился Николай Комличенко, забивший на 70-й и 75-й минутах, еще один мяч на 79-й минуте провел Алексей Миранчук.

Благодаря этой победе сборная России продлила серию без поражений до шести матчей: пять побед и одна ничья.

Сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой Узбекистана

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