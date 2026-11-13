13 ноября, 11:38Спорт
Главный тренер "Зенита" Семак похвалил сборную РФ за волевую победу над Узбекистаном
Фото: ТАСС/ФК "Зенит"
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" похвалил сборную России за волевую победу над командой Узбекистана со счетом 3:2. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
"Во вчерашнем матче один из главных положительных моментов – это результат. При счете 0:2 отыграться и победить в гостях всегда непросто", – приводит слова специалиста ТАСС.
Семак также отметил, что каждая игра в футболе индивидуальна и иногда получаются позитивные матчи как с точки зрения игровых качеств, так и результата.
В следующем матче российская национальная команда под руководством Валерия Карпина проведет встречу дома против сборной Венесуэлы. Матч состоится 17 ноября в Краснодаре.
Сборная России по футболу обыграла Узбекистан в Ташкенте 12 ноября. В составе российской команды дублем отметился Николай Комличенко, забивший на 70-й и 75-й минутах, еще один мяч на 79-й минуте провел Алексей Миранчук.
Благодаря этой победе сборная России продлила серию без поражений до шести матчей: пять побед и одна ничья.
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