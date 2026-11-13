Киберэксперт Бедеров: зарядка телефона до 100% может ускорить износ аккумулятора

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Для продления срока службы аккумулятора смартфон рекомендуется подключать к зарядке при уровне энергии 20–30%, а отключать при достижении 80–90%. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игоря Бедерова.

Он объяснил, что литийионные батареи изнашиваются не только из-за частого использования, но и из-за неправильного режима питания. Если телефон постоянно заряжать до максимума или допускать его полное отключение из-за разряженной батареи, срок службы аккумулятора сокращается.

"При падении напряжения ниже критического уровня могут начаться процессы растворения медных компонентов и образования дендритов – микроскопических кристаллов, способных вызвать внутреннее короткое замыкание", – отметил эксперт.

Бедеров добавил, что оставлять устройство подключенным к сети на ночь при этом допустимо, если в настройках включена оптимизированная зарядка.

В этом случае смартфон делает паузу после достижения 80%, а затем рассчитывает время, чтобы завершить зарядку ближе к пробуждению владельца. Без такой функции аккумулятор может долго оставаться полностью заряженным, что ускоряет его износ.

Вместе с тем отказываться от полной зарядки совсем не нужно. Если перед поездкой или выходом из дома требуется 100% заряда, смартфон можно подключить к сети до достижения этого уровня. По словам Бедерова, проблема возникает при систематическом повторении полных циклов, а не из-за отдельных случаев.

Если батарея уже заметно потеряла первоначальную емкость, попытки восстановить ее полной разрядкой и зарядкой до максимума не помогут. Гораздо важнее следить за температурой устройства. Эксперт обратил внимание, что при нагреве до 45 градусов аккумулятор деградирует существенно быстрее, чем при 25 градусах.

Чтобы избежать перегрева, Бедеров рекомендует не нагружать смартфон ресурсоемкими задачами во время подключения к сети, отказаться от ненужных приложений, использовать чехлы с вентиляцией и выбирать качественные зарядные устройства.

Ранее в МЧС предупредили, что неправильная зарядка смартфона может привести к возгоранию. Специалисты посоветовали не класть подключенные к сети устройства под подушку, одеяло или в карман, не оставлять их без присмотра и не размещать зарядные устройства рядом с легковоспламеняющимися предметами.

При появлении запаха горелой пластмассы, сильного нагрева или вздутия батареи телефон необходимо сразу отключить от электросети.