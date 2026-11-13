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13 ноября, 11:11

Туризм

Meet Global MICE Congress соберет в Москве экспертов туриндустрии из десятков стран

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Представители сферы делового туризма из России, Китая, Индии, Малайзии и других стран станут участниками четвертого международного форума Meet Global MICE Congress. Он пройдет в Москве 16 и 17 декабря. В программе – 25 сессий, тренингов и дискуссий, посвященных важным для отрасли вопросам, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Форум соберет в столице экспертов туриндустрии примерно из 40 государств. Среди них организаторы мероприятий, специалисты профильных ведомств, ассоциаций и крупных компаний", – отметила Сергунина.

16 декабря состоится заседание, к которому присоединятся представители отраслевых министерств и конгрессно-выставочных бюро стран БРИКС. Кроме того, запланирована сессия "Продвижение направлений делового туризма через культурный код территорий". На ней рассмотрят развитие национальных брендов.

Темами дискуссий в первый день также станут государственные меры поддержки отрасли, цифровизация, привлечение инвестиций, стратегии по выходу на новые рынки.

17 декабря участники обсудят, как подготовить яркое событие и впечатлить аудиторию, сформировать и мотивировать команду, а еще эффективность использования искусственного интеллекта.

Посмотреть подробное расписание и зарегистрироваться на форум можно на портале "Russpass. Бизнес".

MICE – область туриндустрии, связанная с организацией и проведением мероприятий, обеспечением бизнес-поездок.

Meet Global MICE Congress проходит в Москве с 2023 года. Всего его посетили больше четырех тысяч специалистов из разных государств.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года столица провела 12 региональных бизнес-миссий для развития внутреннего туризма. На выездных мероприятиях Москва знакомила региональных партнеров со своими туристическими возможностями и проводила B2B-переговоры. В частности, сотрудничество укреплено с Волгоградской, Тульской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ростовской, Иркутской, Нижегородской и Оренбургской областями, Хабаровским и Пермским краем и Санкт-Петербургом.

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