Уголовное дело возбудили после взрыва машины в Чертанове Северном

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в столичном районе Чертаново Северное. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

На место случившегося направилась следственная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Автомобиль взорвался на Кировоградской улице 13 ноября. По словам очевидца, взрыв произошел во время движения машины. Несмотря на то что водитель был пристегнут, его выбросило через лобовое стекло. Его состояние неизвестно.

По данным СМИ, владельцем взорванного автомобиля является кандидат исторических наук, пресс-секретарь бывшего премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.

