Корректировки расписания на МЦК 14–15 ноября отменены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В выходные, 14 и 15 ноября, Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать по обычному графику. Об этом сообщил столичный Дептранс в МАХ.

Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании на эти даты, однако проводить работы в указанный период не потребуется. Поезда продолжат останавливаться на всех станциях без изменений, интервалы движения увеличивать не будут.

О новых сроках проведения работ сообщат дополнительно. Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее в столице запланировали ремонт трамвайных путей на улице Маршала Катукова. Работы будут проводить по выходным, поэтому с 14 ноября движение трамваев № 15 и 21 изменится – первый проследует по Таллинской улице, а второй заменят автобусами № 021. Они свяжут станцию метро "Щукинская" с Таллинской улицей. В будние дни ограничений для трамваев не предусмотрено.