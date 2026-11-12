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12 ноября, 07:15

Транспорт

В Москве два трамвайных маршрута изменят работу с 14 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице с 14 ноября трамваи перестанут курсировать по улицам Маршала Катукова и Кулакова по выходным дням. Об этом сообщает Дептранс Москвы в МАХ.

В этот период маршрут № 15 направят по Таллинской улице, а движение трамвая № 21 приостановят. Вместо него запустят автобусы № 021, которые будут следовать от станции метро "Щукинская" до Таллинской улицы.

Ограничения связаны с плановым ремонтом трамвайных путей на улице Маршала Катукова. В будние дни трамваи продолжат ходить по привычным маршрутам. Основной объем работ решили выполнять в выходные, когда пассажиропоток ниже.

Ранее в Москве сообщили о планах перевести все шесть трамваев маршрута № 10 № 10 "Улица Кулакова" – "Метро "Щукинская" в беспилотный режим до конца 2026 года. Сейчас на нем совершают около 4,5 тысячи поездок в будни, а для автономного движения используют высокоточную карту и датчики V2X, установленные вдоль пути и в вагонах. К 2030 году беспилотными станут две трети столичных трамваев, а к 2035-му – 90% составов.

Два трамвайных маршрута в Москве прекратили работу с 9 ноября

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