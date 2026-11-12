Два брата погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Фото: MAX/"МЧС Хабаровского края"

Двое мужчин погибли при пожаре на дачном участке в Хабаровском районе. Возгорание произошло утром 11 ноября в садовом товариществе на Владивостокском шоссе, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Погибшие были братьями. Они постоянно жили на дачном участке. Несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов краевой противопожарной службы, спасти мужчин не удалось.

Площадь возгорания составила всего 6 квадратных метров. Огонь повредил диван, полы и стены.

После происшествия специалисты МЧС России и следственная группа осмотрели место пожара. Предварительно установлено, что очаг находился в районе дивана. Среди возможных причин возгорания дознаватели рассматривают неосторожность при курении.

Ранее шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате пожара в многоквартирном доме на улице Блюхера в Уфе. Специалисты газодымозащитной службы вывели из здания 18 человек, используя специальные спасательные устройства.