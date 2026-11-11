Два человека погибли и десять пострадали при атаках беспилотников на ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два мирных жителя погибли, еще десять получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Донецкую Народную Республику. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Один человек погиб и девять получили ранения при атаке беспилотника на пассажирский автобус на автодороге в районе населенного пункта Савельевка.

Еще один удар пришелся по тепловозу на железнодорожном перегоне Булавино – Дебальцево. В результате погиб машинист, его помощник 1974 года рождения получил ранения.

В ведомстве также сообщили о повреждении шести жилых домов и трех объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее супружеская пара пострадала при атаке БПЛА на автомобиль в Горловке. Инцидент произошел в Калининском районе города. Под удар попала гражданская машина, в которой находились мужчина и женщина.