Продукция московских брендов появится в зимних арт-павильонах "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Товары столичных производителей появятся в зимних арт-павильонах проекта "Сделано в Москве". Посетителям предложат новогодние сувениры, праздничный декор, одежду, теплые аксессуары и товары для дома, рассказала заместитель руководителя проекта Дарья Шаронова.

По ее словам, отбор локальных производителей, чья продукция будет представлена в павильонах, уже завершился. Помимо сезонных товаров, во флагманском павильоне на Болотной площади для предпринимателей предусмотрят площадки для размещения арт-объектов и проведения авторских мастер-классов.

Проект "Сделано в Москве" запустили в 2022 году для продвижения столичных производителей. Сейчас к нему присоединились более 7,5 тысячи брендов, а на одноименном портале представлено свыше 45 тысяч товаров. Участники выпускают одежду, обувь, аксессуары, мебель, предметы интерьера, косметику и продукты питания.

Для развития бизнеса город предоставляет предпринимателям комплекс бесплатных инструментов продвижения. Среди них – размещение информации о брендах на портале и в социальных сетях проекта, публикации в федеральных и городских СМИ, участие в рекламных кампаниях, фотосессиях и видеосъемках.

Кроме того, производители могут представить товары в постоянных офлайн-магазинах проекта, на отраслевых выставках и в арт-павильонах сезонных городских программ "Лето в Москве" и "Зима в Москве".

Как отметила Шаронова, такая поддержка помогает компаниям повышать узнаваемость, находить новых покупателей, расширять площадки продаж и развивать собственные бренды. При этом расходы на рекламные и маркетинговые инструменты берет на себя город.

За четыре года участники проекта получили более 3,6 миллиарда рублей дополнительного дохода. Фестивальные площадки и маркеты "Сделано в Москве" за последнее время посетили свыше 18 миллионов человек. В постоянных магазинах проекта брендированные витрины помогли продать более 447 тысяч товаров, что принесло предпринимателям свыше 2 миллиардов рублей дополнительной выручки.

Отдельное направление поддержки связано с продвижением московских производителей за рубежом. С 2017 года на базе Московского экспортного центра действует программа Made in Moscow, помогающая компаниям выходить на федеральный и международный рынки.

За это время поддержку получили более 5,2 тысячи столичных компаний. Для них бесплатно организовали участие более чем в 290 мероприятиях, включая крупные международные выставки и бизнес-миссии. Город финансирует все расходы на деловую составляющую: аренду площадей, строительство выставочных стендов, подготовку деловой программы и переговоры с потенциальными зарубежными покупателями.

В числе производителей, которые представляют свою продукцию на международных выставках и мероприятиях в Китае и других странах Азии, несколько московских косметических и продуктовых брендов. Среди них Nikk Mole, основанный визажистом и блогером Милой Клименко, и Climtcosmetics, выпускающий декоративную косметику натуральных оттенков для создания макияжа без ярких акцентов.

Бренды Icon skin и De_code создала одна команда специалистов. Первый появился после того, как одна из основательниц столкнулась с проблемой акне, и впоследствии вырос в линейку системного ухода за кожей. Второй ориентирован на аудиторию от 14 до 26 лет и учитывает особенности ухода за кожей в этом возрасте.

На международных маркетплейсах также представлены столичные производители продуктов питания. Чайная марка "Нитка" предлагает около 80 видов продукции и развивает собственную сеть чайных. Компания позиционирует чай как часть повседневной культуры и традиций русского чаепития.

Производитель лимонадов "Эконад", резидент "Сколково", выпускает прозрачные газированные напитки на основе молочной сыворотки. В их составе используют натуральные ингредиенты – бузину, липу, ревень, эхинацею и саган-дайля, а вместо сахара добавляют топинамбур. Еще один участник – шоколадная мануфактура Kreola, которая производит шоколад, трюфели, зефир и другие сладости из натуральных ингредиентов.

В преддверии Всемирного дня шопинга в постоянных магазинах проекта, расположенных в районных центрах "Место встречи" – "Бирюсинка", "Марс", "Ангара" и "Байконур", – пройдет неделя скидок. После этого предприниматели начнут готовиться к новогоднему сезону. Ожидается, что продукция московских производителей появится в зимних арт-павильонах проекта, где также запланированы тематические площадки и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что торговые сети расширили взаимодействие с клиентами благодаря проекту "Зима в Москве". Партнерство с городскими площадками позволило компаниям не только заявить о себе, но и дополнить отдых гостей собственными сервисами – от многофункциональных пространств до тематических мероприятий.