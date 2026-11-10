"Зима в Москве" помогает девелоперам повышать привлекательность районов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 200 компаний-партнеров приняли участие в проекте "Зима в Москве" в сезоне-2025/2026 в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы. В рамках него они организовали свыше тысячи мероприятий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Парки остаются одной из главных площадок для интеграции бизнеса в программу "Зима в Москве". Девелоперам сотрудничество предоставляет возможность рассказать о себе, сформировать комфортную среду вокруг своих проектов и повысить привлекательность районов для жителей.

Проект позволяет компаниям получить выход на многомиллионную аудиторию и участвовать в создании новых мест отдыха. Например, девелопер Stone стал партнером керлинговой площадки в парке "Ходынское поле". В центральной части парка для посетителей организовали брендированную территорию с костровой зоной, домиком диджея и площадкой для игры в керлинг. Там шли как открытые сеансы, так и обучающие занятия: инструкторы помогали жителям быстро освоить базовые навыки и уделяли внимание безопасности.

"Для нас важно создавать не просто объекты недвижимости, а пространства, которые делают повседневную жизнь горожан более удобной и насыщенной. В основе подхода нашей компании – поддержка баланса между работой и личной жизнью, когда рядом с офисами появляются рекреационные зоны, прогулочные маршруты и современная инфраструктура для отдыха", – отметила директор по коммуникациям и устойчивому развитию организации Татьяна Желанова.

Она уточнила, что сотрудничество с парком “Ходынское поле” позволило предложить жителям района новое пространство для активного досуга, которое доступно каждому. По мнению Желановой, зимняя керлинг-площадка подарила посетителям незабываемый опыт сезонных развлечений.

Проект стал частью более масштабной инициативы компании: рядом со станцией метро "ЦСКА" девелопер строит офисный кластер, а парк становится естественным продолжением деловой территории.

Кроме того, девелопер "22/11" выступил партнером керлинговой площадки в парке "Фили". Там также оборудовали костровую зону и диджейский домик, поэтому посетители могли не только попробовать силы в керлинге, но и согреться у огня под музыку. Инициатива дополнила зимнюю инфраструктуру парка и стала частью городской программы сезонных развлечений.

Девелоперская компания "ПИК" реализовала в парке "Серебряный бор" проект "Зимние каникулы". В него вошли брендированная зона с лыжным прокатом, лаунж-пространством и бесплатными тренировками "ПикСпорт". Она работала с 24 декабря по 1 февраля.

В программе также лыжные прогулки, скандинавская ходьба, трейлраннинг и спортивное ориентирование. Занятия проводили профессиональные тренеры, среди которых были мастера спорта и чемпионы.

Особенностью проекта стала его связь с кварталом "Строгино 360", который компания строит в Северо-Западном административном округе. Площадка "Зимних каникул" находилась недалеко, что соответствует концепции квартала, где окружение и инфраструктура объединяют все сферы жизни – от спорта до семейного досуга.

Ранее сообщалось, что столичные власти и бизнес вместе развивают городские фестивали и сезонные площадки, превращая их в масштабные события для жителей города и туристов. Проект "Зима в Москве" стал примером такого партнерства. В рамках сотрудничества предприниматели создают новые пространства, активности и сервисы, а город поддерживает их участие специальными программами.

Одним из участников проекта стала компания Rostic’s. На центральном променаде парка "Ходынское поле" она открыла стилизованную точку доставки "Гипербаскет" рядом со станцией метро "ЦСКА". Посетители могли забрать заказ через мобильное приложение и перекусить в теплом "Домике-бургере" с подогреваемыми скамейками.