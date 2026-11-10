Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары Тархова по делу об убийстве

Фото: ТАСС/Дарья Малеева

Самарский областной суд продлил до 12 февраля 2027 года срок содержания под стражей внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине, обвиняемой по делу о двойном убийстве. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

Тархов и его супруга пропали в декабре 2024 года. Спустя некоторое время выяснилось, что их застрелили. По подозрению в убийстве была задержана их внучка, которая дала признательные показания.

На записях с камер видеонаблюдения было видно, как девушка занесла в дом две большие бочки, а затем вынесла мусорные пакеты. В квартире криминалисты обнаружили пятна крови и фрагменты кровеносных сосудов убитых.

Позже Тархова была арестована. По информации журналистов, она рассчитывала продать недвижимость родственника и получить 145 миллионов рублей.

