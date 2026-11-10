10 ноября, 13:45Город
В Москве перед зимой промыли более 1,1 тыс памятников
Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"
В столице завершили сезонную очистку более 1,1 тысячи памятников и монументов. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что при очистке каждого объекта применяли технологию, подобранную с учетом материала и состояния памятника: титановые конструкции очищали нейтральным раствором, а для гранитных применяли составы, удаляющие солевые следы. Все используемые средства безопасны для окружающей среды и не повреждают материалы.
Перед началом промывки специалисты осматривают памятники, проверяя, нет ли на них ржавчины и других повреждений. Затем поверхность ополаскивают водой, покрывают специальной пеной и спустя десять минут смывают ее под сильным напором. На завершающем этапе монумент насухо вытирают.
Отмечается, что для обработки отдельных сооружений рабочие задействовали автогидроподъемники и поливомоечные машины.
Регулярное обслуживание памятников проводят с апреля по октябрь. По установленному графику их моют раз в месяц, однако при сильном загрязнении, например из-за неблагоприятной погоды, интервал сокращают до двух недель.
Ранее в Москве также завершили подготовку городских фонтанов к зиме. Перед наступлением холодов из их систем сливают воду, очищают чаши, скульптуры и оборудование, а также снимают элементы подводной подсветки и форсунки.
Сооружения со сложными инженерными системами дополнительно укрывают защитными конструкциями, плавающие фонтаны на зиму полностью разбирают, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают экранами.
В московских парках начали заливать катки