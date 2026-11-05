Федеральные трассы подготовили к работе в зимний сезон

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Дорожные службы завершили подготовку федеральных магистралей к холодному времени года. Для обслуживания трасс в условиях снегопадов и гололедицы планируют задействовать свыше 11 тысяч единиц специализированной техники, сообщает Минтранс России.

"Дорожные службы "Росавтодора" готовы к зиме. Проверены качество противогололедных материалов и готовность техники к работе в непогоду", – отметили в ведомстве.

Запасы противогололедных материалов распределили по 950 площадкам в разных регионах страны. В их распоряжении находятся свыше 3,2 миллиона кубометров песка, 1,1 миллиона кубометров технической соли и более 4,8 миллиона тонн песчано-соляной смеси.

Для водителей и сотрудников дорожных служб также подготовили около тысячи отапливаемых стоянок и помещений, где можно укрыться в непогоду.

Наблюдение за ситуацией на федеральных трассах специалисты "Росавтодора" ведут круглосуточно с 1 октября. При осложнении дорожной обстановки службы готовы выезжать на помощь.

Подготовка должна позволить своевременно реагировать на последствия снегопадов и образования наледи, чтобы минимизировать перебои в движении по федеральным магистралям.

Ранее в Москве завершили подготовку коммунального автопарка к зиме: машины прошли техническое обслуживание, ремонт и необходимую модернизацию. На круглогодичную технику установили оборудование для уборки снега и обработки дорог противогололедными материалами.

Специализированные зимние машины расконсервировали, а на опасных участках МКАД и в ТиНАО организовали круглосуточное дежурство тягачей.

