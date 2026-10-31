Аэропорт Внуково подготовили к зимнему сезону

Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"

Международный аэропорт Внуково завершил подготовительные мероприятия перед началом зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту привели в готовность спецтехнику, выполнили плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.

Кроме того, сотрудники департамента противообледенительной обработки прошли практическую тренировку с использованием самолета, который не задействован в полетах. Теоретические занятия также состоялись во всех подразделениях аэропорта.

25 октября аэропорт Внуково перешел на осенне-зимнее расписание полетов. Пассажирам доступны 95 направлений, из них 44 внутренних и 51 международное. Среди российских городов по числу рейсов лидируют Санкт-Петербург и Краснодар, а среди зарубежных направлений – Стамбул и Дубай.

