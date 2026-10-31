31 октября, 16:42Транспорт
Аэропорт Внуково подготовили к зимнему сезону
Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"
Международный аэропорт Внуково завершил подготовительные мероприятия перед началом зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В аэропорту привели в готовность спецтехнику, выполнили плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.
Кроме того, сотрудники департамента противообледенительной обработки прошли практическую тренировку с использованием самолета, который не задействован в полетах. Теоретические занятия также состоялись во всех подразделениях аэропорта.
25 октября аэропорт Внуково перешел на осенне-зимнее расписание полетов. Пассажирам доступны 95 направлений, из них 44 внутренних и 51 международное. Среди российских городов по числу рейсов лидируют Санкт-Петербург и Краснодар, а среди зарубежных направлений – Стамбул и Дубай.