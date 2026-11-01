Пушилин заявил, что ряд крупных сражений за ДНР еще впереди

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Освобождение Донецкой Народной Республики еще не близко к завершению, несмотря на продвижение российских войск. Впереди остаются несколько крупных сражений, заявил глава региона Денис Пушилин в интервью ТАСС.

По словам руководителя ДНР, пока преждевременно говорить о скором окончании боевых действий.

"Не скажу, что ситуация близка к финалу, хотя очень хотелось бы так говорить. Ряд крупных сражений нам предстоит пройти чуть-чуть позже", – сказал Пушилин.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских подразделений в Донецкой Народной Республике. В сентябре и за первые две недели октября под контроль России перешли около 500 квадратных километров территории и 23 населенных пункта.