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16 октября, 19:02

Политика

ВС РФ освободили 92 населенных пункта с 1 сентября

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С 1 сентября 2026 года российские военные взяли под контроль более 1 800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов.

"Основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении территории Донбасса, где войска группировок "Центр", "Юг" и "Запад" ведут наступление на широком фронте", – сказал он.

По его словам, в сентябре и за две недели октября под контроль России перешли около 500 квадратных километров и 23 населенных пункта Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего за этот период группировка "Центр" освободила 15 населенных пунктов, бои продолжаются еще в девяти, в том числе в Райском и Святогоровке.

За последние три дня под контроль РФ перешла Сергеевка. Кроме того, группировкой "Центр" освобожден город Доброполье – один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении. Там сейчас проводятся поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах зданий. Также освобождена Алексеево-Дружковка в ДНР.

Штурмовые подразделения группировки "Центр" развивают наступление в направлении Александровки. Также освобождено Первомайское. Передовые группы вошли в Белозерское, где идут уличные бои.

Как добавил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин назвал освобождение Доброполья заметным событием, а одной из главных задач – освобождение ДНР. Президент также поблагодарил весь личный состав, участвовавший в освобождении Алексеево-Дружковки.

Ранее российский лидер указывал, что Луганская Народная Республика (ЛНР) остается полностью под контролем России, при этом Киев контролирует лишь чуть более 10% территории ДНР и 16,5% Запорожской области. В целом с начала года ВС РФ освободили 310 населенных пунктов и около 6,5 тысячи квадратных километров территорий, добавлял президент.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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