Лавров: прекращения огня, чтобы Зеленского "привели в чувство", не будет

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Никакого перемирия ради того, чтобы президента Украины Владимира Зеленского вновь "привели в чувство" и накачали оружием, не будет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку, передает РИА Новости.

По его словам, Москва от переговоров по Украине не отказывалась и сохраняет готовность к нормальным, вменяемым и честным переговорам.

"Значит, будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент (Владимир Путин. – Прим. ред.)", – пояснил министр.

Он также добавил, что официальных предложений по мирной сделке Россия при этом не получала. Последний из четырех пунктов попавшего в прессу плана, по словам Лаврова, предусматривает немедленное прекращение огня по линии соприкосновения. При этом идей о движении к долгосрочному устойчивому миру, а не к перемирию в плане нет.

Министр также заявил о постоянном откате от позиций, помогавших переговорному процессу, после договоренностей в Анкоридже.

"После Анкориджа в августе 2025 года, где именно долгосрочный подход был положен в основу американских предложений, которые мы поддержали, происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, которые нас только отдаляют от устойчивого мира", – сказал он.

Отдельно Лавров прокомментировал тему возможных выборов на Украине. По его словам, Зеленский заранее обставил свою позицию по ним заведомо неприемлемыми условиями.

Ранее сообщалось, что США и европейские страны обсуждают мирную инициативу из четырех основных пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В частности, первый компонент предполагает предоставление Киеву гарантий безопасности, а второй – касается восстановления Украины после завершения конфликта.

В третьем пункте речь идет об экономическом сближении России, Украины и Европы за счет энергетического соглашения. Четвертый пункт касается прекращения огня по нынешней линии боевого соприкосновения.