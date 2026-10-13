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13 октября, 12:23

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WP: США и Европа разрабатывают мирный план по Украине

США и Европа разрабатывают мирный план по Украине

Фото: 123RF.com/serezniy

США и европейские страны обсуждают мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, состоящую из четырех основных пунктов. Об этом сообщил журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

"Нам нужно сделать проблему и ее решение масштабнее, чтобы помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация, а затем пойти на уступки", – объяснил основной принцип Игнатиус.

Первый компонент предполагает предоставление Киеву гарантий безопасности. Согласно обсуждаемому варианту, США и государства Европы обязуются оказать Украине военную поддержку в случае возобновления боевых действий со стороны России. Источник издания сравнил этот механизм с пятой статьей Североатлантического договора. Также рассматривается возможность переговоров Москвы с европейскими странами о соглашении в сфере безопасности.

Второй пункт касается восстановления Украины после завершения конфликта. Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock планируют разработать механизм финансирования реконструкции разрушенных территорий, поддержки семей погибших и раненых военных, а также восстановления украинской экономики. При этом Киев должен предоставить расчет необходимых расходов и гарантии целевого использования средств.

Третий компонент предусматривает экономическое сближение России, Украины и Европы за счет энергетического соглашения. Один из вариантов предполагает строительство трубопровода для поставок российских нефти и газа в Европу с разделением прибыли между Москвой и Киевом.

Американский чиновник отметил, что это могло бы снизить цены на энергоресурсы в европейских странах и сохранить для России доступ к европейскому рынку. В соглашении также предполагается определить условия и сроки отмены действующих против Москвы санкций.

Четвертый пункт касается прекращения огня по нынешней линии боевого соприкосновения. Согласно обсуждаемому плану, Россия должна будет согласиться на остановку боевых действий по существующей линии фронта, сохранив контроль над занимаемыми территориями, включая подконтрольную ей часть Донбасса.

При этом Москва ранее неоднократно заявляла, что не согласится на заморозку конфликта. В августе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, сославшись на позицию Владимира Путина, сказал, что Москва не рассматривает заморозку конфликта на Украине как приемлемый вариант урегулирования и настаивает на устранении его первопричин.

Дипломат также обвинил Киев в эскалации и обратил внимание на атаки украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, имеющего экономическое значение для Казахстана. Галузин призвал США, европейские нефтегазовые компании – акционеров КТК и мировое сообщество отреагировать на эти инциденты. По его мнению, обеспечить безопасность в Евразии можно за счет решения задач специальной военной операции.

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