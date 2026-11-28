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Министерство транспорта России и государственная компания "Автодор" изучают возможность сохранить бесплатный проезд для российских электромобилей по платным дорогам в 2027 году. Об этом рассказал министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.

По словам главы Минтранса, сейчас ведомство смотрит на накопленную статистику и определяет, каким будет оптимальный формат и параметры поддержки владельцев электромобилей на следующий год.

Министр подчеркнул, что в России все больше человек выбирают электромобили, поэтому поддержка данного сегмента является важной для министерства задачей. Однако все льготные меры требуют взвешенного экономического расчета

Ранее стало известно о возобновлении с 1 декабря программы льготного автокредитования российских электромобилей и гибридов с новыми условиями. В частности, Минпромторг РФ предлагает привязать размер скидки к уровню локализации машины. Экономия составит от 10 до 35%, льгота будет доступна заемщикам всех категорий.