Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Создание реестра жилья для посуточной сдачи повысит прозрачность рынка и защищенность туристов. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Проект о легализации посуточной аренды жилья готовит Минэкономразвития России. Такие средства размещения планируют внести в специальный реестр, что должно гарантировать качество и безопасность услуг, а также прозрачность деятельности.

В РСТ отметили, что на объем предложения и цену проживания новые правила повлияют неодинаково – все зависит от того, какие требования предъявят собственникам и во сколько им обойдется их выполнение.

В одном из сервисов бронирования гостиниц и отелей не ждут, что регулирование само по себе заметно сократит этот сегмент. По его оценке, понятные и соразмерные правила, наоборот, подтолкнут бизнес к повышению качества услуг, безопасности объектов и прозрачности работы.

Регистрация арендодателей и их объектов в обязательном порядке позволит полнее учитывать доходы от посуточной аренды, считает соруководитель комитета РСТ по гостиничной деятельности Виктория Шамликашвили. При этом, по ее словам, требования к безопасности и санитарии для таких средств размещения должны быть такими же, как для гостиниц, и необходим контроль за их соблюдением.

В союзе добавили, что процедура регистрации должна быть понятной владельцам, а требования – учитывать юридический статус помещения, формат и масштаб деятельности.

Ранее сообщалось о разработке в Госдуме законопроекта, который введет четкие правила долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной. Парламентарий Владимир Кошелев отметил, что депутаты ориентируются на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не подпадают под социальный наем.