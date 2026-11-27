27 ноября, 21:28Шоу-бизнес
Тур группы "Три дня дождя" перенесли из-за курса реабилитации солиста Викторова
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Фронтмен группы "Три дня дождя" Глеб Викторов решил пройти курс реабилитации. Из-за этого концерты тура коллектива переносятся на открытую дату, сообщила группа в соцсетях.
Новые даты объявят дополнительно. Билеты, купленные ранее, остаются действительными. Зрители при этом могут вернуть их по месту приобретения.
"Артист будет искренне благодарен всем, кто с пониманием отнесется к этой ситуации и сохранит билеты до новых дат", – уточнили в коллективе, поблагодарив слушателей за поддержку и терпение.
Ранее Викторов извинился перед зрителями после выступления в белорусском Минске, во время которого группа не смогла исполнить свою программу. Причиной случившегося певец назвал состояние здоровья и пообещал компенсировать слушателям испорченный вечер.