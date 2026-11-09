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09 ноября, 14:37

Шоу-бизнес

Солист группы "Три дня дождя" извинился после скандального концерта в Минске

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов извинился перед зрителями после выступления в Минске, во время которого коллектив не смог исполнить всю программу. Обращение он опубликовал в телеграм-канале.

Причиной случившегося певец назвал состояние здоровья и пообещал компенсировать зрителям испорченный вечер. По его словам, группа до последнего пыталась провести концерт, однако сыграть программу полностью не удалось.

Викторов также предложил зрителям вернуть деньги за билеты. Те, кто решит не оформлять возврат, смогут посетить следующее большое шоу коллектива по билетам на концерт 7 ноября.

"Обещаю отыграть свой самый эксклюзивный концерт, чтобы компенсировать это разочарование, которое испытал и я сам", – написал артист.

Певец отдельно подчеркнул, что площадка и организаторы не виноваты в произошедшем и выполнили все свои обязательства. При этом музыкант не уточнил, какие именно проблемы со здоровьем помешали выступлению.

Немногим ранее концерт сорвался у другого популярного артиста. Рэпер madk1d (Марк Серков. – Прим. ред.), прервал выступление в Алматы, успев исполнить только четыре трека.

Ответственность за произошедшее он возложил на организаторов, заявив, что площадку готовили с нарушениями, а необходимые разрешения так и не были получены. Артист извинился перед поклонниками и заявил, что будет добиваться возврата денег за билеты, его команда готовит коллективный иск к организаторам.

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