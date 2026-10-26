Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 11:07

Шоу-бизнес

Рэпер madk1d прервал концерт в Алматы и потребовал вернуть деньги зрителям

Фото: телеграм-канал SHOT

Рэпер madk1d (настоящее имя – Марк Серков) прервал выступление в Алматы, успев исполнить только четыре трека. Ответственность за произошедшее артист возложил на организаторов, опубликовав заявление в своем телеграм-канале.

По его словам, проблемы начались еще на этапе подготовки площадки: его команда неоднократно штрафовала организаторов. Перед приездом в Алматы те заявляли, что все необходимые разрешения получены, но позже выяснилось, что выступление так и не согласовали.

Артист извинился перед поклонниками и поблагодарил их за поддержку, пообещав, что в следующий раз не подведет слушателей. Сейчас он добивается возврата денег за билеты.

Серков заверил, что готов был отказаться от собственного гонорара, чтобы компенсировать зрителям сорванный концерт, но организаторы эту идею не поддержали. По его словам, они полагают, что выступление состоялось, хотя и не в полном объеме, поэтому возвращать средства отказываются.

"Мы, конечно же, с этим не согласны. Моя команда занимается составлением коллективного иска на организатора", – сообщил музыкант.

Ранее рэпер Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт) признался, что мечтает о совместной песне с Полиной Гагариной. Кроме того, исполнитель отметил, что хотел бы записать фит с канадским рэпером Дрейком.

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика