Рэпер madk1d прервал концерт в Алматы и потребовал вернуть деньги зрителям

Фото: телеграм-канал SHOT

Рэпер madk1d (настоящее имя – Марк Серков) прервал выступление в Алматы, успев исполнить только четыре трека. Ответственность за произошедшее артист возложил на организаторов, опубликовав заявление в своем телеграм-канале.

По его словам, проблемы начались еще на этапе подготовки площадки: его команда неоднократно штрафовала организаторов. Перед приездом в Алматы те заявляли, что все необходимые разрешения получены, но позже выяснилось, что выступление так и не согласовали.

Артист извинился перед поклонниками и поблагодарил их за поддержку, пообещав, что в следующий раз не подведет слушателей. Сейчас он добивается возврата денег за билеты.

Серков заверил, что готов был отказаться от собственного гонорара, чтобы компенсировать зрителям сорванный концерт, но организаторы эту идею не поддержали. По его словам, они полагают, что выступление состоялось, хотя и не в полном объеме, поэтому возвращать средства отказываются.

"Мы, конечно же, с этим не согласны. Моя команда занимается составлением коллективного иска на организатора", – сообщил музыкант.

Ранее рэпер Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт) признался, что мечтает о совместной песне с Полиной Гагариной. Кроме того, исполнитель отметил, что хотел бы записать фит с канадским рэпером Дрейком.