Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года

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Английский нападающий Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" по итогам сезона-2025/26. Главными конкурентами форварда были испанец Ламин Ямаль и француз Килиан Мбаппе. Премию ежегодно вручает французский футбольный журнал France Football.

Кейн завершил сезон в статусе лучшего бомбардира. На счету 33-летнего футболиста 73 гола с учетом матчей за сборную.

Этот результат стал вторым по количеству голов за один сезон в XXI веке. Больше забил только аргентинец Лионель Месси – 82 мяча в сезоне-2011/12.

Ранее стало известно, что российский вратарь Матвей Сафонов не получил награду лучшему голкиперу года. Приз достался испанскому футболисту Унаи Симону, который выступает за "Атлетик" из Бильбао.