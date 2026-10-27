Три беспилотника уничтожили ночью над Калужской областью

Фото: MAX/"Минобороны России"

В Калужской области минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Их обнаружили над территориями Думиничского и Хвастовичского муниципальных округов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее об уничтожении беспилотников сообщали власти других регионов. В Тульской области минувшей ночью сбили один беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и повреждений зданий или инфраструктуры нет.

Еще один беспилотник уничтожили в небе над Воронежем. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отсутствии последствий на земле.