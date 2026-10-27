Над Воронежем ночью уничтожили украинский беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью в небе над Воронежем силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

На данный момент в регионе объявили отбой беспилотной опасности.

В Тульской области минувшей ночью также уничтожили один беспилотник. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и последствий на земле.