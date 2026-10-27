Судебные приставы принудительно взыскивают с Чубайса почти 20 миллиардов рублей

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В отношении бывшего главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса открыли 14 исполнительных производств на общую сумму около 19,87 миллиарда рублей. Такие данные содержатся в судебных и других материалах, передает ТАСС.

Основная часть взысканий связана с возмещением ущерба, причиненного "Роснано". По документам, поступившим из Арбитражного суда Москвы, с экс-главы корпорации требуют выплатить 17,74 миллиарда рублей имущественных взысканий.

Еще около 2,13 миллиарда рублей приходится на исполнительский сбор. Эти средства также взыскиваются с Чубайса в принудительном порядке.

Из 14 исполнительных производств десять были открыты в период с июня по октябрь 2026 года. Основанием для взыскания стали материалы Арбитражного суда, касающиеся возмещения ущерба компании.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что въезд в Россию Чубайсу и другим покинувшим страну олигархам "заказан" после того, что они "натворили".