Генералу МВД Малькову предъявили новое обвинение в получении взяток

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Бывшему замначальника подмосковного главка МВД, генерал-майору внутренней службы Сергею Малькову предъявили новое обвинение в получении взяток по делу о хищении топлива у ведомства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Как следует из постановления, новое обвинение следствие предъявило 21 октября. Речь идет о получении взяток, растрате, незаконном образовании юридического лица и злоупотреблении должностными полномочиями.

В начале сентября Мещанский суд Москвы отправил генерала в СИЗО, после чего Мосгорсуд изменил меру пресечения на домашний арест. 21 октября его снова заключили под стражу.

Поводом для нового обращения следствия в суд стали нарушения условий домашнего ареста: встреча в ресторане Christian с неустановленным лицом, а также проживание в одной квартире с женой, которая проходит по делу свидетелем. Защита пояснила, что совместное проживание супругов разрешил Мосгорсуд.

Малькова и бывшего начальника ФКУ ЦХиСО главка Алексея Суярова задержали в начале сентября по делу о хищении топлива, предназначенного для нужд МВД.

Фигурантами дела стали также председатель совета директоров ПАО "Евротранс" Игорь Мартынов, три топ-менеджера компании и начальник отдела ФКУ ЦХиСО Анна Левина. Малькова, Суярова и Левину уволили из ОВД и задержали вместе с Мартыновым.