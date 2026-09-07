Экс-замглавы подмосковного МВД Малькова арестовали по делу о хищении топлива

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Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Московской области – начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова и бывшего начальника ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Подмосковью полковника внутренней службы Алексея Суярова. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Мальков и Суяров проходят по делу о хищении служебного моторного топлива, которое предназначалось для нужд полиции.

Ранее сообщалось, что полиция выявила факты хищения топлива, принадлежащего подмосковному главку МВД. Стало известно, что к преступлению причастны Мальков, председатель совета директоров ПАО "Евротранс" Игорь Мартынов, трое его подчиненных – топ-менеджеров, а также Суяров и начальник отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Подмосковью подполковник внутренней службы Анна Левина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мальков, Суяров и Левина были уволены из органов внутренних дел. Вместе с Мартыновым они были задержаны. При этом трое топ-менеджеров арестованы.

