В Москве пресекли кражу топлива из локомотива на железнодорожной станции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На станции Москва-Ленинградская задержали двух работников локомотивного депо, которые пытались похитить горючее из локомотива. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Злоумышленники намеревались слить дизельное топливо в пластиковые канистры, чтобы использовать его в личных целях. Противоправные действия были пресечены в ходе отработки оперативной информации, отметили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ ("Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору"). Фигурантам предъявлено обвинение, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за кражу топлива из чужого авто грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Если сумма ущерба не превышает 2 500 рублей, то ответственность будет административной по статье о мелком хищении. Она предусматривает штраф или административный арест либо обязательные работы.

