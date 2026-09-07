Московский суд оштрафовал троих организаторов фотосессий со львами

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве назначил штрафы от 200 до 350 тысяч рублей троим организаторам коммерческих фотосессий со львами. Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении требования закона об использовании диких зверей в культурно-зрелищных мероприятиях, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Львов, которых использовали в качестве реквизита для съемок, изъяли и передали в Пермский зоопарк в начале года. В ведомстве напомнили, что данные животные охраняются международной конвенцией СИТЕС.

"Опасности подвергались участники таких незаконных культурно-зрелищных мероприятий", – сказано в сообщении.

В настоящее время львы содержатся в зоосаде и получают необходимый уход.

Ранее сову сплюшку, незаконно содержавшуюся в клетке в одном из московских ресторанов, изъяли инспекторы. Птицу обнаружили после обращений горожан. Инспектор, прибывший в заведение, выяснил, что у владельца не было необходимых документов на содержание птицы.

В отношении нарушителя составили протокол об изъятии животного и возбудили административное дело о причинении вреда редким видам животных или растений. Сову передали специалистам Центра реабилитации диких животных.

