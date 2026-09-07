ВЦИОМ: почти каждый второй москвич бывает в парках раз в неделю

07 сентября, 20:46Город
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Почти каждый второй житель столицы посещает городские парки как минимум раз в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Исследование провели в августе 2026-го. В нем приняли участие две группы: жители Москвы (примерно 3,2 тысячи) и посетители парков (порядка 1,6 тысячи, в том числе из других регионов России). В опросе участвовали 23 московских парка.
Согласно данным центра, 8 из 10 опрошенных бывают в парках не реже одного раза в месяц – это 81%. При этом 45% респондентов гуляют там еженедельно.
Согласно опросу, 98% участников положительно оценили парк, в котором они находились. Благоустройство территории получило высокую оценку в 93%.
Ранее сообщалось, что 80% граждан России, независимо от их политических предпочтений, согласны, что флаг страны вызывает гордость. У большинства опрошенных флаг ассоциируется с позитивными эмоциями, отрицательных ассоциаций практически нет. Помимо этого, 90% респондентов считают себя патриотами своей родины.