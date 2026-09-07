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07 сентября, 19:44

В мире

В Букингемском дворце подтвердили, что принц Гарри остается частным лицом

Фото: AP/Alex Brandon

Букингемский дворец подтвердил, что принц Гарри, несмотря на возвращение в Великобританию, не будет выполнять официальные функции члена королевской семьи. Его статус после переезда не изменится, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник и письмо лорда – распорядителя королевского двора Ричарда Беньона.

В документе, разосланном руководителям государственных структур, говорится, что в январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя представительские полномочия монархии и больше не являются работающими членами королевской семьи.

"Их положение аналогично положению частных лиц, имеющих коммерческие и благотворительные интересы", – отмечается в письме.

Беньон подчеркивает, что Гарри и Меган не могут использовать титулы "Его Королевское Высочество" и "Ее Королевское Высочество". Их благотворительная деятельность осуществляется в частном порядке, а по всем вопросам, связанным с безопасностью, следует обращаться в соответствующие органы полиции.

В конце августа стало известно о планах принца Гарри и его супруги Меган Маркл вернуться в Великобританию. При этом отмечалось, что супруги снимут частный дом за пределами Лондона.

Как сообщили СМИ, 26-го числа они прибыли в Бирмингем. По данным источников, их переезд может оказаться временным и продлиться от шести месяцев до нескольких лет, а дети пары должны начать обучение в британской школе.

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