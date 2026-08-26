Telegraph: принц Гарри с семьей прибыл в Великобританию

Фото: AP/Jonathan Brady

Принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их дети прилетели в Великобританию. Об этом сообщила газета Telegraph.

Самолет с четой и детьми приземлился в аэропорту Бирмингема в среду, 26 августа, после полудня.

Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что переезд семьи может быть временным. Они могут остаться в стране на период от 6 месяцев до нескольких лет. При этом известно, что семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет начнут обучение в британской школе на следующей неделе.

В июле Карл III впервые за 4 года встретился с принцем Гарри и его семьей в Хайгроув в Глостершире. По информации инсайдеров, прием носил частный семейный характер, в связи с чем фотографии с мероприятия не будут обнародованы.

Вместе с тем СМИ утверждали, что король хочет наладить отношения с Арчи и Лилибет. Он почти не видел их после переезда сына и невестки в США.

20 августа стало известно о планах принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Великобританию. Отмечалось, что супруги не планируют жить в королевских апартаментах.