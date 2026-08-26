Metro: британец украл у отца 50 тыс фунтов и потратил их на еду, развлечения и OnlyFans

Фото: metro.co.uk

31-летний Стефан Дьюар украл 50 тысяч фунтов (около 5,7 миллиона рублей. – Прим. ред.) у собственного отца. Деньги мужчина тратил на еду, развлечения и OnlyFans-моделей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на британское издание Metro.

Мужчина обманывал 67-летнего отца с 2019 по 2022 год. В 2007-м он перенес инсульт, но получал значительную пенсию благодаря прежней работе.

Сначала Дьюар убедил отца одолжить ему 5 тысяч фунтов на покупку паба, а затем, получив банковские реквизиты, тайно подключил онлайн-банкинг на имя родителя. Его отец не пользовался интернетом и онлайн-банком.

Дядя Дьюара, имевший доверенность на управление счетом Эндрю, заметил значительные пропажи денег и инициировал расследование. Выяснилось, что сын регулярно снимал средства со счета.

Судья Джордж Уэй назвал преступление "подлым" и подчеркнул, что Дьюар нарушил обязанность защищать и заботиться об отце. По словам судьи, похищенные деньги мужчина тратил на алкоголь и образ жизни, который не мог себе позволить. В результате его приговорили к двум годам лишения свободы.

Ранее управляющий банком в Южной Корее похитил 45 тысяч долларов, заменяя их в сейфе игровыми деньгами. Схема с похищением средств вскрылась после того, как один из сотрудников банка заметил странное поведение управляющего.

Тогда он доложил об этом начальству. В результате проведенной проверки мужчину отстранили от должности. Все украденные деньги он вернул.