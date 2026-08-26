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26 августа, 16:23

Мэр Москвы

Собянин: завершено строительство головного здания Троицкой поликлиники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Октябрьском проспекте в Троицке. Строительство завершилось в августе 2026 года.

"Такой поликлиники в Троицке никогда не было. Много раз писали письма, обращения, чтобы построили хорошую поликлинику, потому что здесь население большое", – отметил мэр во время общения с посетителями новой поликлиники.

Кроме того, мэр Москвы назвал Троицк замечательным городом и поздравил медицинский коллектив с новосельем.

Он подчеркнул, что в новом медучреждении есть все необходимое: компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, рентген-аппарат, флюорограф, стоматологический кабинет, а также врачи практически всех направлений.

"Здесь половины врачей не было, оборудования не было в достаточном количестве", – уточнил Собянин.

Теперь, по его словам, никуда ездить не нужно, поскольку все находится "рядышком".

Четырехэтажное здание возвели по индивидуальному проекту в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. Пропускная способность новой поликлиники составляет 1,2 тысячи посещений в смену, а общая площадь здания – более 13,3 тысячи квадратных метров/

С 24 августа 2026 года в медучреждение перевели врачей и пациентов из старого здания на улице Юбилейной. Новая поликлиника представляет собой современный медицинский центр, предлагающий широкий спектр амбулаторных услуг, включая профилактические осмотры, вакцинацию, сложные диагностические исследования и восстановительное лечение.

В штате работают специалисты всех основных направлений, функционирует женская консультация, травмпункт и аптечный пункт.

Расположение лечебных и административных помещений соответствует столичному стандарту, а кабинеты оснащены современным медицинским оборудованием. Территория поликлиники также благоустроена. При строительстве использовались префаб-технологии, что позволило оптимизировать сроки и повысить качество работ.

С 2020 по 2025 год правительство Москвы реализовало программу модернизации амбулаторного звена, в рамках которой было реконструировано 335 зданий городских поликлиник общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров. К 2030 году планируется построить еще около 20 поликлиник.

Ранее в Москве начал действовать единый медицинский маршрут для пациентов с гонартрозом. Это одно из самых частых заболеваний суставов, диагностируемых в городских поликлиниках. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, по данному маршруту прошли уже 20 тысяч пациентов.

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