Трамп заявил, что война с Ираном завершится "довольно скоро"

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Президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт с Ираном закончится "довольно скоро". Об этом он рассказал в интервью The Glenn Beck Program.

По словам американского лидера, Ормузский пролив уже открыт и через него проходит большое количество судов. Он подчеркнул, что мин в проливе нет.

Ранее стало известно, что США и Иран в скором времени могут официально объявить об обоюдном прекращении огня. При этом, по данным СМИ, стороны уже согласовали временное перемирие, куда входит в том числе свободная навигация в Ормузском проливе.

Вместе с тем Вашингтон расширил список санкций против Тегерана. Туда вошли еще 48 юрлиц, 24 физлица и 6 нефтяных танкеров. Ограничения также затронули граждан и компании из Азербайджана, Греции, Индии, Китая и других государств.