Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Ватутинки"

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин дал старт строительству станции "Ватутинки" в Троицке. Таким образом началась активная фаза работ по второй очереди Троицкой линии метро.

"От Коммунарки до Троицка, 17 километров, 6 станций, везде ведутся работы. Здесь, видите, уже в достаточно продвинутом состоянии "Ватутинки", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что к 2028 году тоннели будут готовы, к 2029-му завершат основные работы, а с 2030 года линия начнет работать в полную силу. По прогнозам, ежедневно ей будут пользоваться около 350 тысяч человек. Кроме того, она разгрузит другие линии и улучшит доступность транспорта для жителей столицы.

"Ватутинки" откроют в составе южного участка Троицкой линии. Станция улучшит транспортную доступность для более чем 30 тысяч жителей и работников ТиНАО.

Сейчас на строительной площадке уже выполнена большая часть земляных работ. Помимо этого, завершены работы по устройству форшахты и ограждающих конструкций котлована. Теперь строители начнут сооружать станционный комплекс.

Одновременно с этим ведется проходка перегонного тоннеля на участке Ватутинки – Кедровая. Работы завершат в мае 2027 года, а в феврале того же года начнется проходка левого тоннеля.

Строительство электродепо "Троицкое", которое будет обслуживать поезда Троицкой линии, планируют завершить до 2030 года. В данный момент подвижной состав обслуживает электродепо "Столбово".

Ранее под Большим Строгинским затоном началась проходка тоннеля метро. Там работает комплекс (ТПМК) "Лилия", который строит перегонный тоннель Рублево-Архангельской линии метро между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино". Всего ему предстоит пройти около 3,34 километра, из них свыше 1,8 километра – под водными объектами.

