Россияне увидят максимальное сближение Луны и Венеры 14 сентября

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Россияне смогут увидеть максимальное сближение Луны и Венеры 14 сентября. Они окажутся на небе на расстоянии нескольких угловых минут, рассказал ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, максимальное сближение произойдет в дневное время, между 13 и 14 часами. В этот момент Луна будет находиться на заметном отдалении от Солнца, что сделает явление доступным для наблюдения. Увидеть пару светил можно будет с помощью любительского телескопа или бинокля – невооруженным глазом различить их на таком расстоянии будет труднее.

Алексеев отметил, что сентябрь является одним из лучших месяцев в году для астрономических наблюдений. В вечернее время в юго-западной части неба будут хорошо видны созвездия Лебедя, Лиры и Орла, а на юго-востоке – Пегас, Андромеда и Персей. Чуть выше расположится пара созвездий – Кассиопея и Цефей.

Кроме того, 26 сентября будет полнолуние. В эту ночь спутник Земли расположится в нескольких градусах от Сатурна. Как отметил специалист, рядом их можно будет увидеть в южной части неба ближе к полуночи.

Что касается Сатурна и Нептуна, они движутся к точке противостояния, которое произойдет в октябре. Эксперт напомнил, что положение противостояния – лучшее время для наблюдения планет, поскольку в этот период они обладают максимальными яркостью и видимым диаметром.

Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал, что жители столицы могут увидеть полутеневую фазу лунного затмения 28 августа. Явление начнется в 04:23 по московскому времени с небольшого затемнения. При этом максимальную фазу, которая произойдет в 07:13, застать не получится, так как в 05:27 Луна скроется за линией горизонта.