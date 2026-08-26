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26 августа, 15:00

Происшествия

Экс-главу завода "Звезда-Стрела" заподозрили в хищении средств гособоронзаказа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бывшего генерального директора АО "Звезда-Стрела", предпринимателя и экс-начальника военного представительства заподозрили в хищении средств гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как рассказал РИА Новости источник в полиции, речь идет о бывшем гендиректоре завода Александре Шефрановиче, который руководил предприятием с января 2023 года по июнь 2025 года. Также под вниманием правоохранителей оказались индивидуальный предприниматель Дмитрий Мисюра и бывший начальник 567-го военного представительства Минобороны России Денис Коломийцев.

Выяснилось, что в 2025 году фигуранты умышленно внесли в экономическую документацию недостоверные сведения о себестоимости одного из изделий. В результате Минобороны РФ был причинен ущерб на сумму свыше 110 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, а также получении и даче взятки.

Ранее суд в Москве приговорил заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова к 20 и 19 годам лишения свободы соответственно по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений.

Кроме того, Зайнуллину был назначен штраф почти 500 миллионов рублей, а Базарову – 500 миллионов. Также им на 10 лет запрещено занимать должности на госслужбе.

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