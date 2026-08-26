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26 августа, 14:12

Шоу-бизнес

Концерт группы "Тату" в Нижнем Новгороде отменен

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Концерт группы "Тату" в Нижнем Новгороде отменен. Об этом сообщили на горячей линии концертного зала МТС Live Hall, где должно было состояться выступление, передает РИА Новости.

Выступление было запланировано на 27 августа в 20:00.

"К сожалению, информация от организатора, что концерт группы "Тату" в Нижнем Новгороде отменили. Причины не сообщили", – сказали на горячей линии концертного зала МТС Live Hall.

При этом речь идет именно об отмене, а не о переносе выступления. В связи с этим всем слушателям пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

Ранее народный артист России Григорий Лепс отменил выступления в Феодосии и Ялте, запланированные на 11 и 12 августа. Причиной отмены стала сложная ситуация в регионе, в том числе перебои с электричеством.

О конкретных датах проведения новых концертов не сообщалось. Однако известно, что все выступления отменены как минимум до лета 2027 года. Сам Лепс в соцсетях принес извинения поклонникам за доставленные неудобства.

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