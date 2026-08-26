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26 августа, 12:33

Спорт

Сын главного тренера БК "Химки" Семернинова скончался в 14 лет

Фото: телеграм-канал "БК "Химки" МО"

Сын главного тренера баскетбольного клуба "Химки" Романа Семернинова Арон скончался в возрасте 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной команды.

В заявлении клуба сказано, что молодой человек скончался 25 августа. Как рассказал ТАСС источник, причиной смерти стала внезапная остановка сердца на тренировке.

Сын Семернинова профессионально занимался баскетболом. Он выступал за команду СШОР из Краснодара.

Сам Семернинов стал тренировать "Химки" в 2026 году. В период с 2016 по 2025 год 45-летний специалист работал в системе "Локомотива-Кубань", где прошел путь от тренера-скаута до помощника главного тренера и занимался подготовкой молодежной команды.

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