В Москве вылечили пациентку с инфекцией, передающейся человеку от птиц

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В Инфекционной клинической больнице № 2 вылечили пациентку с орнитозом – редкой инфекцией, передающейся человеку от птиц, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Орнитоз чаще всего передается человеку от больных птиц. Передача от человека к человеку встречается редко, поэтому инфицированный, как правило, не опасен для других.

В больницу пациентка поступила с высокой температурой, слабостью, головокружением и сухим кашлем. Выяснилось, что она работает в ветеринарной клинике и контактирует с экзотическими птицами.

Благодаря тщательному эпидемиологическому опросу и лабораторной диагностике врачи точно установили причину заболевания и назначили правильную терапию. Через неделю пациентка почувствовала себя значительно лучше, и ее выписали.

Ранее в Екатеринбурге спасли 31-летнюю женщину. Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами. Оказалось, что она упала с третьего этажа и сломала все шейные позвонки. Кроме того, у нее были открытый перелом бедра и тяжелый ушиб спинного мозга.

Медики смогли уберечь спинной мозг от необратимых изменений. Через два месяца пациентку выписали с заметным улучшением состояния, однако ей еще предстоит реабилитация.

