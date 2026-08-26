Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 10:39

Политика

Владимир Зеленский ответил на письмо Си Цзиньпина на английском языке

Фото: ТАСС/EPA/MAXYM MARUSENKO

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на поздравительное письмо председателя КНР Си Цзиньпина на английском языке, тогда как китайский лидер направил свое обращение на китайском. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.

Си поздравил Зеленского с Днем независимости Украины и передал ему искренние пожелания. Председатель Китая отметил, что дружеские отношения между Пекином и Киевом отвечают основным интересам народов обеих стран. При этом тему украинского конфликта в письме он не затрагивал.

Особенностью обращения стало то, что оно было составлено на китайском языке, в отличие от поздравлений других зарубежных лидеров, которые Зеленский публиковал ранее.

В ответе украинский президент, как пишут журналисты, выразил надежду на более активное участие КНР в дипломатических усилиях по завершению конфликта. Он также заявил, что рассчитывает на сильную дипломатическую роль Китая и считает возможный мир общим достижением.

Ранее СМИ утверждали, что Зеленский представил новый план урегулирования конфликта, подготовленный совместно с США и странами Европы. Украинский президент якобы проводил консультации с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими чиновниками по вопросу прекращения огня и вывода войск с линии фронта.

Песков заявил, что РФ будет ждать от США предложений урегулирования украинского конфликта

Читайте также


политиказа рубежом

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика