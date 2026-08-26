Владимир Зеленский ответил на письмо Си Цзиньпина на английском языке

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на поздравительное письмо председателя КНР Си Цзиньпина на английском языке, тогда как китайский лидер направил свое обращение на китайском. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.

Си поздравил Зеленского с Днем независимости Украины и передал ему искренние пожелания. Председатель Китая отметил, что дружеские отношения между Пекином и Киевом отвечают основным интересам народов обеих стран. При этом тему украинского конфликта в письме он не затрагивал.

Особенностью обращения стало то, что оно было составлено на китайском языке, в отличие от поздравлений других зарубежных лидеров, которые Зеленский публиковал ранее.

В ответе украинский президент, как пишут журналисты, выразил надежду на более активное участие КНР в дипломатических усилиях по завершению конфликта. Он также заявил, что рассчитывает на сильную дипломатическую роль Китая и считает возможный мир общим достижением.

Ранее СМИ утверждали, что Зеленский представил новый план урегулирования конфликта, подготовленный совместно с США и странами Европы. Украинский президент якобы проводил консультации с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими чиновниками по вопросу прекращения огня и вывода войск с линии фронта.