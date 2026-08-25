Times: Зеленский подготовил новый план урегулирования совместно с США и Европой

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Президент Украины Владимир Зеленский представил новый план урегулирования украинского конфликта с Россией, который готовился совместно с Соединенными Штатами и европейскими партнерами. Об этом сообщает издание The Times.

По информации журналистов, Зеленский проводил консультации с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими чиновниками по плану прекращения огня и вывода войск с линии фронта. При этом, как уточнил президент Украины, у американской стороны есть еще несколько идей, и США ждут подходящего момента, чтобы представить их.

Ранее Владимир Путин заявил, что полученные Россией предложения от Киева по поводу украинского урегулирования являются экзотическими и неприемлемыми. Москва готова к диалогу, но на основании реалий, складывающихся на земле.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт по своему характеру ближе к гражданской войне, однако его размах несопоставим с Великой Отечественной войной. По его словам, нация сплачивается перед лицом больших испытаний – особенно военных.