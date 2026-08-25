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25 августа, 05:18

Общество

Продажа алкоголя будет ограничена 1 сентября в 60 регионах России

Фото: depositphotos/Sonar

В День знаний, 1 сентября, розничная продажа алкоголя будет ограничена в 60 российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные законодательные акты.

На федеральном уровне действует общее ограничение на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00 по местному времени. Дополнительные запреты в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно на основании местных законов.

По данным на август 2026 года, розничную продажу алкогольной продукции, за исключением заведений общественного питания, 1 сентября ограничили 60 регионов. Аналогичные меры применялись в День молодежи и День защиты детей.

Ограничения ввели в Карелии, Бурятии, Хакасии, Ингушетии, Адыгее, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, Чувашии, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Коми, Пермском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском, Красноярском и Ставропольском крае, а также на Алтае.

Кроме того, запрет действует в Еврейской автономной области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Севастополе, а также в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской и Мурманской областях.

Помимо этого, алкоголь не будут продавать в Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тюменской, Ульяновской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

В остальных 29 субъектах запрета на продажу алкоголя в День знаний нет. Региональные власти могут вводить запреты не на всей территории субъекта, а в отдельных муниципалитетах. Например, правительство Самарской области приняло распоряжение о полном запрете розничной продажи алкоголя 1 сентября на территории городского округа Самара.

Ранее эксперт сообщил, что работодатель вправе не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Согласно Трудовому кодексу, руководство не обязано отпускать родителей на школьные линейки.

Чтобы законно отсутствовать на работе 1 сентября, можно заранее написать заявление на отпуск в этот день без сохранения заработной платы. Также можно взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска, если он еще не полностью потрачен.

В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем

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