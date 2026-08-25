Израиль предложил российским авиакомпаниям запустить прямые рейсы в Эйлат

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Министерство туризма Израиля предложило российским авиаперевозчикам рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный город Эйлат на Красном море. Об этом сообщила глава представительства израильского ведомства в Москве Ксения Воронцова.

"Израиль также крайне заинтересован в увеличении частоты полетов и расширении географии. Мы предлагаем российским авиакомпаниям рассмотреть возможность запуска прямых рейсов не только в Тель-Авив, но и на наш южный круглогодичный курорт на Красном море – в Эйлат", – сказала Воронцова, которую цитирует РИА Новости.

На сегодня добраться до Тель-Авива можно прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Перелеты выполняют российские компании. При этом израильская авиакомпания El Al приостановила прямые рейсы из Тель-Авива в Москву до сентября.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" запустит регулярные рейсы из Москвы на остров Фукуок во Вьетнаме с 15 октября. Полеты будут совершаться с частотой два раза в неделю, будут задействованы самолеты Airbus A330 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

Кроме того, "Аэрофлот" с 17 октября увеличит частоту полетов из Москвы в Шанхай с 7 до 9 рейсов в неделю. Два дополнительных рейса будут выполняться по субботам и воскресеньям из аэропорта Шереметьево, обратно из Шанхая – по воскресеньям и понедельникам.