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19 августа, 13:02

Транспорт

РФ может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре

Фото: 123RF.com/wizdata

Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может возобновиться в октябре. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на Российско-мьянманском бизнес-форуме, передает ТАСС.

По словам министра, российские туроператоры уже формируют пакетные туры, которые включают посещение Мьянмы одновременно с одной из соседних стран. Такой формат позволит разнообразить путешествие.

"Кроме того, мьянманские коллеги активно участвуют в отраслевых событиях, выставках в России, знакомят наших потребителей со своей страной, формируют на будущее рынок сбыта", – добавил Решетников.

Между тем РФ и Мальдивы рассматривают расширение полетных программ российских авиакомпаний. Пока регулярное сообщение по маршруту Москва – Мале выполняет "Аэрофлот", однако другие перевозчики тоже выразили заинтересованность.

Кроме того, Россия и Таиланд изучают вопрос запуска прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. В настоящее время перелеты между странами осуществляет российская сторона.

Авиасообщение между Москвой и Дамаском возобновилось спустя 1,5 года

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