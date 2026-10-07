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МИД: Россия готова выступить посредником в Йемене при запросе от сторон конфликта

Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Йемене – МИД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Йемене, если противоборствующие стороны проявят заинтересованность. Об этом рассказал РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.

"Мы всем говорим, что не готовы десантом высадиться и навязаться. Но если вы заинтересованы в нашей посреднической роли, такая роль будет сыграна нами с совершенно чистыми помыслами в качестве честного брокера", – заявил дипломат.

Алимов уточнил, что пока конкретных пожеланий о посредничестве стороны конфликта не выражали.

В конце сентября международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию в республике для противостояния движению "Ансар Аллах" (хуситы) и защиты граждан. Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции по возвращению территорий, остающихся вне контроля властей.

В ответ официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что силы движения отбили попытку продвижения правительственных войск на востоке провинции Эль-Джауф. По его словам, уничтожена или выведена из строя многочисленная техника, десятки военнослужащих противника погибли или получили ранения.

Позже хуситы заявили, что атаковали два аэропорта и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Были проведены три крупные операции с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной проведения военной операции, исключив небо над Меккой и Мединой.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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